Glencore и Катар купили 19,5% акций Роснефти

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Консорциум швейцарского трейдера Glencore и суверенного фонда Катара купил 19,5% акций Роснефти за 10,5 млрд евро. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Глава Роснефти Игорь Сечин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что участники имеют равные доли в консорциуме. В.Путин отметил, что деньги должны поступить в бюджет в рублях.

Пресс-секретарь российского президента сообщил журналистам, что будет создана специальная система конвертации, чтобы избежать колебаний курса.