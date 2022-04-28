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Главы Минэнерго ЕС обсудят 2 мая ситуацию с поставками газа из России

Главы Минэнерго ЕС обсудят 2 мая ситуацию с поставками газа из России Министры энергетики стран Евросоюза 2 мая обсудят ситуацию в связи с прекращением поставок газа из России в Польшу.
Энергетика
28 апреля 2022 г. 16:39
Главы Минэнерго ЕС обсудят 2 мая ситуацию с поставками газа из России

Министры энергетики стран Евросоюза 2 мая обсудят ситуацию в связи с прекращением поставок газа из России в Польшу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг госсекретарь Франции Габриэль Атталь по итогам первого заседания правительства после состоявшихся в воскресенье президентских выборов.

"Министры энергетики в ближайший понедельник обсудят ситуацию с топливом после прекращения поставок газа из России в Польшу и Болгарию", - сказал Атталь. Он подтвердил, что Франция "примет участие в этой встрече", несмотря на то, что новый состав Кабмина еще не определен.

С 27 апреля поставки газа этим странам прекращены из-за их отказа от проведения окончательных расчетов в российских рублях.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил перевести оплату за экспорт российского газа в недружественные страны на рубли. Он заявил, что РФ откажется принимать платежи по таким контрактам в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро.

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