Главы МИД России и Саудовской Аравии обсудили координацию в ОПЕК+

Россия и Саудовская Аравия подтвердили продолжение сотрудничества в рамках ОПЕК+.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров.
Он сообщил, что провел переговоры с аравийским коллегой Фейсалом бен Фарханом.
"Подтвердили взаимную готовность дальнейшей координации действий в рамках ОПЕК+", - сказал Лавров.
По его словам, все члены альянса выполняют взятые на себя обязательства для обеспечения должного баланса и стабильности на мировом энергорынке.
Отмечается, что стороны также подтвердили настрой на продолжение сотрудничества и укрепление двусторонних отношений.