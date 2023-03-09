Главы МИД России и Саудовской Аравии обсудили координацию в ОПЕК+

Россия и Саудовская Аравия подтвердили продолжение сотрудничества в рамках ОПЕК+.

Россия и Саудовская Аравия подтвердили продолжение сотрудничества в рамках ОПЕК+.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров.

Он сообщил, что провел переговоры с аравийским коллегой Фейсалом бен Фарханом.

"Подтвердили взаимную готовность дальнейшей координации действий в рамках ОПЕК+", - сказал Лавров.

По его словам, все члены альянса выполняют взятые на себя обязательства для обеспечения должного баланса и стабильности на мировом энергорынке.

Отмечается, что стороны также подтвердили настрой на продолжение сотрудничества и укрепление двусторонних отношений.