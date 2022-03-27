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Главы МИД Франции и ОАЭ обсудили расширение поставок энергоносителей в Европу

Главы МИД Франции и ОАЭ обсудили расширение поставок энергоносителей в Европу Министры иностранных дел Франции и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Жан-Ив Ле Дриан и шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян обсудили в воскресенье вопрос расширения поставок энергоносителей в Европу.
Энергетика
27 марта 2022 г. 16:26
Главы МИД Франции и ОАЭ обсудили расширение поставок энергоносителей в Европу

Министры иностранных дел Франции и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Жан-Ив Ле Дриан и шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян обсудили в воскресенье вопрос расширения поставок энергоносителей в Европу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило французское внешнеполитическое ведомство.

"Глава МИД Франции подчеркнул необходимость продолжения работы для обеспечения диверсификации поставок энергоносителей в Европу", - отмечается в коммюнике.

Ле Дриан также в ходе разговора подчеркнул приверженность Франции обеспечению региональной стабильности.

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Версия на английском языке France, UAE mull expansion of energy supplies to Europe

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