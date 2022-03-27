Главы МИД Франции и ОАЭ обсудили расширение поставок энергоносителей в Европу

Министры иностранных дел Франции и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Жан-Ив Ле Дриан и шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян обсудили в воскресенье вопрос расширения поставок энергоносителей в Европу.

Министры иностранных дел Франции и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Жан-Ив Ле Дриан и шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян обсудили в воскресенье вопрос расширения поставок энергоносителей в Европу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило французское внешнеполитическое ведомство.

"Глава МИД Франции подчеркнул необходимость продолжения работы для обеспечения диверсификации поставок энергоносителей в Европу", - отмечается в коммюнике.

Ле Дриан также в ходе разговора подчеркнул приверженность Франции обеспечению региональной стабильности.