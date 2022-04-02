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Главы МИД Азербайджана и Италии обсудили вопрос увеличения поставок газа по TAP

Главы МИД Азербайджана и Италии обсудили вопрос увеличения поставок газа по TAP Азербайджан инвестировал в Италию 1,7 млрд долларов.
Энергетика
2 апреля 2022 г. 13:30
Главы МИД Азербайджана и Италии обсудили вопрос увеличения поставок газа по TAP

Азербайджан инвестировал в Италию 1,7 млрд долларов.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Глава МИД отметил, что Азербайджан и Италия укрепляют экономическое сотрудничество. Товарооборот в 2021 году составил порядка 10 млрд долларов.

В 2021 году по Трансадриатическому газопроводу (ТАР) Азербайджан поставил в Италию около 7 млрд кубометров газа.

В ходе сегодняшней встречи глав МИД Азербайджана и Италии также обсуждался вопрос увеличения поставок газа из Азербайджана через Трансадриатический газопровод (ТАР).

Кроме того глава МИД Азербайджана проинформировал итальянского коллегу о проектах в сфере альтернативной энергетике, которые будут реализованы на освобожденных территориях.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və İtaliya XİN başçıları TAP vasitəsilə qaz nəqlinin artırılmasını müzakirə edib
Версия на английском языке Azerbaijan, Italy mull increasing gas supplies via TAP

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