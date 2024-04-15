Главу Минэнерго Азербайджана ждут на саммите по зеленому водороду в ОАЭ

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов 16 апреля примет участие в работе II ежегодного саммита по зеленому водороду в ОАЭ.

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов 16 апреля примет участие в работе II ежегодного саммита по зеленому водороду в ОАЭ.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию Masdar (ОАЭ).

"Министр Пярвиз Шахбазов станет одним из ключевых докладчиков форума, который начнет свою работу 16 апреля в Абу-Даби. Он примет участие в панели высокого уровня на тему "Национальные стратегии и политика для ускорения водородной экономики", - говорится в информации компании.

В числе ключевых докладчиков панели также заявлены парламентский замминистра экономики, торговли и промышленности Японии Ёсида Нобухиро (H.E. Yoshida Nobuhiro) и спецпосланник по энергетике Министерства экономики и климатической политики Нидерландов Фредерик Висселинк (Frederik Wisselink).

В рамках панели ее участники обсудят роль водорода, меры, принимаемые правительствами для устранения рыночных барьеров и создания спроса и предложения на национальном и международном уровнях, влияние водорода на национальные энергетические системы.

"Саммит по зеленому водороду вновь соберет политиков, ведущих игроков отрасли, инвесторов и лидеров гражданского общества из региона и всего мира. В серии результативных диалогов будет рассмотрена важнейшая роль водорода в декарбонизации энергетической системы и то, что необходимо для реализации масштабного использования "зеленого" водорода для поддержки справедливого энергетического перехода на пути к чистым нулевым выбросам к 2050 году", - отмечает компания.

Ключевым гостем водородного саммита станет бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Правительства и отрасли признают, что "зеленый" водород может и должен сыграть центральную роль в достижении важнейших целей в области климата и сокращения выбросов. Растущая отрасль отражает это с твердым импульсом на всех фронтах: быстро разрабатываются новые водородные технологии, объявляются амбициозные национальные стратегии и многочисленные новые проекты по всей цепочке создания стоимости, а также формируются партнерства для воплощения этих движущих сил в реальные разработки", - говорится в сообщении.