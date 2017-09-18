Главный технолог: Укртатнафта планирует получать в месяц как минимум 1-1,5 танкера нефти Azeri Light

Киев. 18 сентября. REPORT.AZ/ Вовлечение в переработку нефти Azeri Light позволило "Укртатнафта" с начала 2017 года полностью перейти на стандарты Евро-5 именно по бензину.

Об этом в интервью украинскому бюро Report сказал главный технолог Публичного Акционерного Общества "Укртатнафта" Юрий Голич, комментируя вопрос о переработке на Кременчугском НПЗ нефти Azeri Light и о том, как поставки азербайджанской нефти повлияли на технологические процессы.

"Как технолог я могу сказать, что нефть Azeri Light характеризуе тся чрезвычайно низким содержанием серы, а это один из основных показателей, который в дальнейшем влияет на технологию производства горючего с ультра низким содержанием серы, как, например, Евро-5. Сера в нефти составляет порядка 0,15 - 0,16%. Если сравнивать с нефтью украинского происхождения, то в восточной украинской нефти сера в пределах 0,8-1,2 %, а в западноукраинской нефти сера в пределах 0,5%. Поэтому, вовлекая в производственный процесс нефть Azeri Light, есть возможность уменьшить общее содержания серы в сырье, соответственно уменьшить нагрузку на процессы гидроочистки, и таким образом с меньшими затратами получать качественные продукты Евро-5.", - сказал Ю.Голич.

Он отметил, что в феврале 2016 года "Укртатнафта" первый раз получили паспортный сертификат на дизельное топливо Евро-5, а в этом году в феврале сертифицировались по бензину на Евро-5: "На сегодня весь бензин и дизельное топливо изготовляют по экологическим стандартам Евро-5. Важную роль в этих улучшениях сыграли поставки Azeri Light. Единственный недостаток этой нефти – у нее повышенная кислотность и поэтому мы должны увеличивать расход реагентов на защиту от коррозии технологического оборудования", - отметил Голич.

По словам главного технолога, компания планирует дальше получать в месяц как минимум 1-1,5 танкера нефти Azeri Light (танкер – 80 тыс. тонн).

Также, Голич рассказал о спектре нефтепродуктов, которые изготовляют в процессе переработки: "Мы изготовляем сжиженные газы марки БТ и СПБТ, бензин автомобильный А-92, А-95 Евро-5, дизтопливо летнее и зимнее Евро-5, а также можем производить арктическую марку с граничной температурой фильтруемости ниже -30 градусов по Цельсию. Кроме этого, мы изготовляем нефтяные битумы марки БНД 60/90, бензол нефтяной высокочистый (на экспорт) и мазут".