Главный инженер "Азерэнержи": Это место даже секунду нельзя оставлять без надзора - ИНТЕРВЬЮ

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"В хранилищах можно держать воду, зерно, газ, но для электроэнергии хранилища нет"

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ В связи с Днем энергетика – 20 октября главный инженер ОАО "Азерэнержи" Гасан Гасанов дал интервью Report.

- Откуда у вас появился интерес к данной сфере? Были ли энергетики в вашей семье?

- Я родился в семье интеллигентов, мои мать и отец были учителями. Интерес к энергетике зародился во время учебы в школе, после я последовал за мечтой. Я получил образование в Институте нефти и химии Азербайджана. С 1970 года по назначению стал работать в энергетической сфере. Вот уже 47 лет я продолжаю деятельность в данной сфере.

Я работал на должности начальника смены, машиниста, заместителя начальника, инженера-инспектора, диспетчера, начальника, главного директора, начальника управления и др., с 2009 года являюсь главным инженером Открытого акционерного общества "Азерэнержи".

- Пошел ли кто-то из ваших детей по вашим стопам?

- У меня один сын и три дочери. Мой сын продолжает мой путь, он тоже работает в сфере энергетики, является главным инженером электростанции "Южный".

- Население часто путает деятельность ОАО "Азерэнержи" и "Азеришиг". Какие работы в основном осуществляет "Азерэнержи"?

- Наше управление было создано в 1935 году. Деятельностью ОАО "Азерэнержи" является производство и передача электроэнергии. "Азеришиг" же выполняет функцию раздачи. Наша структура также осуществляет реконструкцию линий электропередач. Кроме того, ведет операции по энергообмену с зарубежными странами.

Говоря о качестве электроэнергии, подразумевается два фактора: напряжение и частота. Основной приоритет "Азерэнержи" в сохранении стабильности напряжения и частоты.

- На устройстве перед вами видны цифры. Что это за устройство?

- Это прибор для измерения частоты. Этот прибор сохраняет баланс между производством и потреблением. У нас частота принята в 50 герц (Гц).

- Как вы наблюдаете за ситуацией с обеспечением страны электроэнергией?

- В здании имеется диспетчерский пункт. Вся информация (нагрузки на электростанциях, нагрузка системно значимых линий, устранение аварий, восстановление) направляется в находящийся там компьютер. В пункт приходит сигнал, там принимается информация, как только фиксируется неполадка, сразу же принимаются меры. Информируются соответствующий орган, руководство.

В пункте 24 часа дежурит сотрудник. Это место даже секунду нельзя оставлять без надзора, электроэнергия такая вещь, что ее невозможно хранить. В хранилищах можно держать воду, зерно, газ, но для электроэнергии хранилища нет. Потребляемая пользователем электроэнергия одновременно производится.

- Сколько времени требуется для устранения аварий?

- Время решения проблемы, устранения аварии зависит от характера аварии.

- В связи с чем население жалуется вам больше всего?

- Со стороны населения к нам не должно быть жалоб, потому что мы не работаем с населением. С населением работает "Азеришиг". Порой звонят и обращаются и на нашу "горячую линию", мы направляем их в соответствующую структуру, чаще в "Азеришиг". Отмечу, что производимая нами электроэнергия доходит и до наших потребителей, и при переизбытке в соседние страны.

- В последнее время используемые электрические лампы часто перегорают. С чем это связано?

- На качество электроэнергии всегда обращается внимание, т.е. эта проблема не связана с качеством электроэнергии. Причина частого перегорания электрических ламп в их низком качестве. У каждой вещи есть срок эксплуатации.

Сейчас созданы различные производственные сферы. Управления, занятые производственными работами, должны иметь сертификат, производить качественный продукт. На рынки выходят некачественные лампы, население хочешь - не хочешь приобретает их и использует.

- В результате удара током происходит много смертей. Как можно избежать этого?

- Основная причина этого в безответственности. Наши граждане порой при возникновении неполадок с электроприборами вместо обращения к специалистам стараются сами решить проблему. Это приводит к несчастным случаям. Младенцев, детей нужно беречь от тока, нельзя хранить дома неисправные электроприборы. Проблемы нужно решать своевременно, обратившись к специалисту.

В настоящее время количество смертей в результате удара электрического тока относительно уменьшилось. Это результат работ, проведенных в последнее время по просвещению населения.

- Что еще нужно делать для просвещения населения? Какая структура должна заниматься этими работами?

- Для предотвращения таких случаев в первую очередь необходимо просвещение, с населением нужно беседовать. В этом деле велика роль прессы. Просветительскую работу в первую очередь должно вести само население, родители должны научить маленьких детей правилам обращения с электроприборами. Уже после неправительственные организации, общественные объединения.

- Каковы ваши отношения с прессой? Как вы реагируете на критические материалы о вас и о "Азерэнержи"?

- Я каждый день читаю официальные газеты. И как главный инженер энергетической системы, и как гражданин, читатель стараюсь регулярно читать прессу, получать информацию. Мы читаем не только экономические, но и политические, социальные новости. Например, обращаем внимание на подписанные президентом распоряжения, указы и другие документы, интересуемся идущими в стране политическими процессами, новшествами.

Как структура, мы всегда положительно относились к отражающим реальность, объективным новостям. Естественно, новости в сфере энергетики для нас наиболее важны и значимы. Мы всегда держим в центре внимания новшества в данной сфере в мире.

Что касается критических статей, наше отношение к непредвзятой критике тоже положительное, из критики мы делаем выводы. Если "Азерэнержи" действительно виноват, принимаются меры для предотвращения этого. Мы в основном обращаем внимание на техническую сторону новостей. В технической стороне в некоторых случаях встречаются и ошибочная информация.

Фото: Фири Селим