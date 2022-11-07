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Главная энергетическая компания Финляндии не откажется от российского ядерного топлива

Главная энергетическая компания Финляндии не откажется от российского ядерного топлива Энергетическая компания Fortum, владелец финской АЭС «Ловииса», продолжает использовать ядерное топливо, импортируемое из России, и не планирует отказываться от него в ближайшее время.
Энергетика
7 ноября 2022 г. 12:43
Главная энергетическая компания Финляндии не откажется от российского ядерного топлива

Энергетическая компания Fortum, владелец финской АЭС «Ловииса», продолжает использовать ядерное топливо, импортируемое из России, и не планирует отказываться от него в ближайшее время.

Как передает Report со ссылкой на газета.ru, об этом сообщает финское агентство STT.

Как заявил представитель Fortum Матти Каттайнен, у компании есть действующий контракт, в рамках которого она работает.

В Fortum не стали комментировать, планирует ли компания выходить из российского бизнеса и в какие сроки это может произойти, передает STT.

Поставщиком топлива является компания ТВЭЛ, дочернее предприятие корпорации «Росатом». Контракт с Россией действует до окончания действующих лицензий АЭС «Ловииса»: у первого блока — до 2027 года, у второго — до 2030 года.

Ранее сообщалось, что Fortum решила продать свои активы в России, оценив их в €5 млрд.

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