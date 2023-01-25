Глава Wintershall Dea: "Газпром" снял огромные средства со счетов СП

Российский "Газпром" снял со счетов своих совместных предприятий с германской нефтегазовой компанией Wintershall Dea почти 2 млрд евро наличными. Таким образом, газовый монополист фактически "опустошил" совместные счета компании.

Российский "Газпром" снял со счетов своих совместных предприятий с германской нефтегазовой компанией Wintershall Dea почти 2 млрд евро наличными. Таким образом, газовый монополист фактически "опустошил" совместные счета компании.

Как передает Report, об этом заявил исполнительный директор Wintershall Dea Марио Мерена газете The Financial Times.

"Главный исполнительный директор Wintershall Dea Марио Мерен сообщил, что "Газпром" взял под свой контроль совместные предприятия германской компании в Сибири и опустошил их общие банковские счета. Почти 2 млрд евро наличных денег Wintershall исчезли. "Газпром" "очистил" счета трех своих совместных предприятий по добыче газа и нефти", - говорится в материале.

Wintershall Dea является крупнейшей в Европе компанией по добыче нефти и газа. На континенте концерн ведет свою деятельность в Норвегии и Германии. До последнего времени компания также была представлена и на российском рынке, однако в начале 2023 года руководство приняло решение покинуть страну из-за международных санкций.

Кроме того, Wintershall была в числе акционеров проекта "Северный поток-2" и владела 15,5% акций наряду с другими европейскими нефтегазовыми гигантами. Компания также участвовала в разработке Южно-Русского месторождения и участков ачимовских залежей Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения.