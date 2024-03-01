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Глава WindEurope: Достигнутое с Азербайджаном соглашение открывает новые перспективы в области "зеленой энергии"

Глава WindEurope: Достигнутое с Азербайджаном соглашение открывает новые перспективы в области "зеленой энергии" Сотрудничество между Азербайджаном и Ассоциацией европейской ветроэнергетики WindEurope открывает новые перспективы для Европы в области "зеленой энергии".
Энергетика
1 марта 2024 г. 20:00
Глава WindEurope: Достигнутое с Азербайджаном соглашение открывает новые перспективы в области зеленой энергии

Сотрудничество между Азербайджаном и Ассоциацией европейской ветроэнергетики WindEurope открывает новые перспективы для Европы в области "зеленой энергии".

Об этом Report заявил генеральный директор WindEurope Джейлс Диксон.

Диксон напомнил, что подписанное сегодня между WindEurope и Государственным агентством возобновляемых источников энергии Азербайджана соглашение предусматривает тесное сотрудничество в области ветроэнергетики.

"Данный меморандум поможет нам достичь своих амбициозных целей в области ветроэнергетики - производство трех гигаватт береговой энергии и не менее семи гигаватт морской энергии", - сказал он.

По словам Диксона, WindEurope будет сотрудничать с Азербайджаном и в производстве оборудования для ветряных электростанций: "Мы также взяли на себя обязательство работать над проектом коридора зеленой энергии через Южный Кавказ и Черное море. Согласно плану, большая часть производимой здесь морской ветроэнергии будет экспортироваться в Европу по "зеленому" энергетическому коридору Каспий-Черное море-Европа. Для реализации этих планов мы также должны мобилизовать европейскую промышленность", - добавил он.

Директор WindEurope также подчеркнул, что Азербайджан, благодаря значительному потенциалу в ветровой энергии, может стать надежным энергетическим партнером Европы.

"Европа не сможет построить необходимое количество ветряных и солнечных электростанций, которых бы хватило для удовлетворения растущего внутреннего спроса. Мы обеспечиваем спрос за счет импорта из соседних стран. Однако если мы наладим импорт возобновляемой энергии из Азербайджана, это принесет выгоду всем сторонам", - сказал он.

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Версия на английском языке WindEurope CEO: Agreement reached with Azerbaijan opens up new prospects in green energy

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