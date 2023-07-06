О нас

Глава ВР призвал соблюдать мировой энергобаланс через инвестиции в нефть и газ

Глава ВР призвал соблюдать мировой энергобаланс через инвестиции в нефть и газ Нынешние траты стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) на энергию не являются адекватными, нужно продолжать инвестиции в нефть и газ.
Энергетика
6 июля 2023 г. 16:36
Глава ВР призвал соблюдать мировой энергобаланс через инвестиции в нефть и газ

Нынешние траты стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) на энергию не являются адекватными, нужно продолжать инвестиции в нефть и газ.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил глава ВР Бернард Луни в ходе семинара ОПЕК.

Он заметил, что "события последних лет напомнили человечеству, что энергия – это кровеносная система общества, что нужно построить более чистую энергосистему".

По словам Луни, объем вредных выбросов увеличивался каждый год после заключения Парижского соглашения, кроме пандемийных лет.

Но помимо того, чтобы построить чистую энергосистему, она должна быть "безопасной и доступной", подчеркнул он. "В 2019 году только 3% наших инвестиций направлялись не на нефть и газ, а теперь 30%. Но нужно инвестировать и в существующую систему, как бы непопулярно это ни звучало", - подчеркнул Луни.

Сегодня нефть и газ занимают 55% мирового энергобаланса, и если в них не инвестировать, то будет дисбаланс спроса и предложения, что приведет к росту цен, заметил глава ВР.

"В прошлом году мы потеряли 3% мировых поставок газа, и цены выросли в 10 раз. И пострадали не только развивающиеся страны, но и развитые страны тоже. Страны ОЭСР обычно тратят 10-12% своего ВВП на энергию, а в прошлом году потратили 20% ВВП. Это не является устойчивым показателем", - подчеркнул он.

По словам Луни, нужно продолжать инвестировать в нефть и газ, которые будут значительной частью мирового энергобаланса еще многие десятилетия.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке BP chief urges to observe global energy balance via oil and gas investments

Самое читаемое

ООН ожидает расследования убийства подростка полицией во Франции
ООН ожидает расследования убийства подростка полицией во Франции
29 июня 2023 г. 23:26
Падение цен на жилье в Великобритании в июне стало максимальным с 2009 года
Падение цен на жилье в Великобритании в июне стало максимальным с 2009 года
30 июня 2023 г. 11:32
В Украине погиб американский доброволец
В Украине погиб американский доброволец
3 июля 2023 г. 03:17
Сборная Азербайджана по баскетболу впервые выступит на отборочном этапе чемпионата мира
Сборная Азербайджана по баскетболу впервые выступит на отборочном этапе чемпионата мира
3 июля 2023 г. 18:43
Глава Военного комитета НАТО: В ходе контрнаступления Киев не получит истребители
Глава Военного комитета НАТО: В ходе контрнаступления Киев не получит истребители
4 июля 2023 г. 12:20
Парламентская ассамблея ОБСЕ признала РФ страной спонсором терроризма
Парламентская ассамблея ОБСЕ признала РФ страной спонсором терроризма
4 июля 2023 г. 22:43
Азербайджанские гимнасты отправились на турнир в Италию
Азербайджанские гимнасты отправились на турнир в Италию
5 июля 2023 г. 15:20
Министр: Мы верим в восстановление связей высокого уровня между Ираном и Азербайджаном
Министр: Мы верим в восстановление связей высокого уровня между Ираном и Азербайджаном
5 июля 2023 г. 17:39
Короля Великобритании Карла III короновали во второй раз
Короля Великобритании Карла III короновали во второй раз
5 июля 2023 г. 22:52
Азербайджан резко увеличил закупку говядины с основного рынка поставок
Азербайджан резко увеличил закупку говядины с основного рынка поставок
6 июля 2023 г. 11:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi