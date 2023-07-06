Глава ВР призвал соблюдать мировой энергобаланс через инвестиции в нефть и газ

Нынешние траты стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) на энергию не являются адекватными, нужно продолжать инвестиции в нефть и газ.

Нынешние траты стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) на энергию не являются адекватными, нужно продолжать инвестиции в нефть и газ.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил глава ВР Бернард Луни в ходе семинара ОПЕК.

Он заметил, что "события последних лет напомнили человечеству, что энергия – это кровеносная система общества, что нужно построить более чистую энергосистему".

По словам Луни, объем вредных выбросов увеличивался каждый год после заключения Парижского соглашения, кроме пандемийных лет.

Но помимо того, чтобы построить чистую энергосистему, она должна быть "безопасной и доступной", подчеркнул он. "В 2019 году только 3% наших инвестиций направлялись не на нефть и газ, а теперь 30%. Но нужно инвестировать и в существующую систему, как бы непопулярно это ни звучало", - подчеркнул Луни.

Сегодня нефть и газ занимают 55% мирового энергобаланса, и если в них не инвестировать, то будет дисбаланс спроса и предложения, что приведет к росту цен, заметил глава ВР.

"В прошлом году мы потеряли 3% мировых поставок газа, и цены выросли в 10 раз. И пострадали не только развивающиеся страны, но и развитые страны тоже. Страны ОЭСР обычно тратят 10-12% своего ВВП на энергию, а в прошлом году потратили 20% ВВП. Это не является устойчивым показателем", - подчеркнул он.

По словам Луни, нужно продолжать инвестировать в нефть и газ, которые будут значительной частью мирового энергобаланса еще многие десятилетия.