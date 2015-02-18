Глава ВР: позиции России перед лицом падения цен на нефть лучше, чем у многих стран мира

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Позиции России перед лицом нынешнего глубокого падения мировых цен на нефть лучше, чем у многих стран мира. Такую оценку, как сообщает Report, в разговоре с ТАСС высказал глава ВР Роберт Дадли в лондонской штаб-квартире энергетической группы.

"В такие периоды, как сейчас, огромные объемы денежных потоков перемещаются между странами, в том числе - между добывающими и потребляющими нефть. Если посмотреть, Индия, Китай, Индонезия, Япония - больше половины людей на планете, видят в этом прекрасный стимул", - отметил Дадли. Вместе с тем, признает он, в настоящее время, "действительно, сложный период для добывающих стран по всему миру".

По его оценкам, определенный баланс с точки зрения негативного влияния сокращения доходов от продаж энергоресурсов и возможностей, которые открывает их удешевление для развития экономик, есть в Великобритании, с учетом давно падающих объемов добычи североморской нефти, а также в США и Канаде. "В России, странах Ближнего Востока, многих мировых государствах, добывающих нефть и газ, сейчас наступило время испытаний", - указал он.

Однако у России есть некоторые позитивные естественные факторы, уверен Дадли. "Структура расходов выстроена в рублях, которые (обменный курс валюты) двигаются за ценой на нефть, поэтому со структурой расходов работать будет проще, - пояснил он. - Думаю, Россия одна из стран мира, которые быстрее всех перестраивают налогообложение для поддержки отрасли".

"Я испытывают оптимизм в том, что российская добыча нефти не упадет, а останется примерно на том же уровне. Во многих других странах она упадет", - резюмировал Дадли.