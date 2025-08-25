Глава “Узбекнефтегаз”: С SOCAR изучаем возможности расширения сотрудничества в сфере торговли

АО “Узбекнефтегаз” и Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) ведут работу над оптимизацией логистических маршрутов и выходом на ключевые экспортные рынки, включая Турцию, Европейский союз и другие.

Об этом в интервью Report сказал председатель правления “Узбекнефтегаз” Баходиржон Сидиков.

Глава АО напомнил, что “Узбекнефтегаз” и SOCAR уже сотрудничают в области международной торговли углеводородами через совместную трейдинговую компанию, созданную в конце 2023 года.

"В дальнейшем будут прорабатываться возможности расширения деятельности, как в сегменте физического трейдинга, так и в сфере гибких поставок в третьи страны", - заявил Б. Сидиков.

