Глава Туркменистана и посол Ирана обсудили сотрудничество в энергетике и транспорте

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обсудил с новым послом Ирана в Ашхабаде Али Моджтабом Рузбехани сотрудничество в энергетике, транспорте и культуре..

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обсудил с новым послом Ирана в Ашхабаде Али Моджтабом Рузбехани сотрудничество в энергетике, транспорте и культуре..

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

Они отметили динамику наращивания взаимоотношений между странами и подтвердили готовность к углублению сотрудничества в топливно-энергетическом, транспортно-коммуникационном секторах, сферах строительства и сельского хозяйства.

Также одним из ключевых направлений туркмено-иранских отношений стороны назвали культурно-гуманитарное сотрудничество.