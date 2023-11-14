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Глава Туркменистана и посол Ирана обсудили сотрудничество в энергетике и транспорте

Глава Туркменистана и посол Ирана обсудили сотрудничество в энергетике и транспорте Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обсудил с новым послом Ирана в Ашхабаде Али Моджтабом Рузбехани сотрудничество в энергетике, транспорте и культуре..
Энергетика
14 ноября 2023 г. 11:18
Глава Туркменистана и посол Ирана обсудили сотрудничество в энергетике и транспорте

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обсудил с новым послом Ирана в Ашхабаде Али Моджтабом Рузбехани сотрудничество в энергетике, транспорте и культуре..

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

Они отметили динамику наращивания взаимоотношений между странами и подтвердили готовность к углублению сотрудничества в топливно-энергетическом, транспортно-коммуникационном секторах, сферах строительства и сельского хозяйства.

Также одним из ключевых направлений туркмено-иранских отношений стороны назвали культурно-гуманитарное сотрудничество.

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