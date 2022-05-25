Глава TotalEnergies не верит в прогнозы снижения спроса на нефть к 2030 году

Глава французской энергокомпании TotalEnergies Патрик Пуянне считает, что планы по снижению потребления нефтепродуктов к 2030 году на треть неосуществимы.

Глава французской энергокомпании TotalEnergies Патрик Пуянне считает, что планы по снижению потребления нефтепродуктов к 2030 году на треть неосуществимы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в среду в ходе собрания акционеров в Париже, комментируя прогнозы Международного энергетического агентства (МЭА).

"Мы не можем согласиться со сценарием МЭА. Падение спроса на нефть и газ не будет линейным, этот показатель не снизится до 30% в течение следующих десяти лет", - сказал Пуянне, слова которого приводит AFP. "Конечно, мы должны действовать для достижения поставленных целей, в частности, предлагая больше зарядных станций для электромобилей, но я абсолютно не верю в падение спроса на нефтепродукты к 2030 году", - заявил он.

В среду в концертном зале Плейель, расположенном в седьмом округе французской столицы, состоялось ежегодное собрание акционеров TotalEnergies. Требуя отказа от проектов с использованием ископаемого топлива, активисты международной экологической организации Greenpeace организовали пикет перед концертным залом и попытались заблокировать вход в него. Они также призвали TotalEnergies полностью прекратить работу на российском рынке.