Глава Total: Цена на нефть может достигнуть 100 долларов за баррель

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Цена на нефть может достигнуть 100 долларов за баррель, однако такой тренд вызывает падение спроса.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Total Патрик Пуяннэ в интервью Bloomberg TV.

"Я не уверен, что это хорошие новости для мировой экономики. Даже для нефтяной отрасли, потому что вы знаете, что когда цены на нефть слишком высоки, вы открываете дверь для конкурентов, и спрос будет падать", - сказал он.

Глава Total подчеркнул, что фактором для роста цены на нефть, который толкает ее к трехзначным отметкам впервые с 2014 года, являются предстоящие санкции США в отношении Ирана, а также перебои с поставками нефти из Венесуэлы.

П.Пуяннэ отметил, что предупреждает о возможном росте цены до 100 долларов за баррель с июня, указывая, что Саудовская Аравия не сможет быстро обеспечить больше поставок нефти на рынок. "В нашей отрасли так не происходит, что ты жмешь на кнопку и нефть полилась. Это более сложно, поэтому займет время", - сказал он.