О нас

Глава SOCAR встретился с победителями конкурса "Yüksəliş"

Глава SOCAR встретился с победителями конкурса "Yüksəliş" Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с сотрудниками компании, победившими в конкурсе "Yüksəliş" ("Восхождение").
Энергетика
2 августа 2022 г. 16:02
Глава SOCAR встретился с победителями конкурса Yüksəliş

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с сотрудниками компании, победившими в конкурсе "Yüksəliş" ("Восхождение").

Как передает Report со ссылкой на SOCAR, на встрече Р.Наджаф отметил, что этот проект является одним из важных направлений успешных кадровых реформ президента Ильхама Алиева.

Он отметил, что этот конкурс может стать началом блестящей карьеры для перспективных молодых людей, обладающих лидерскими качествами и высоким уровнем управленческих навыков.

Президент компании отметил, что присутствие сотрудников SOCAR в числе победителей этого конкурса, основанного на механизме прозрачности, является значимым событием для компании, пожелал победителям успехов в профессиональном развитии и вручил сотрудникам почетные грамоты.

Напомним, что цель конкурса "Yüksəliş", учрежденного распоряжением главы государства от 26 июля 2019 года - выявить и поддержать перспективных руководителей с высоким интеллектуальным потенциалом и управленческими качествами, а также внедрить современные подходы в развитии управленческого механизма на фоне стремительно меняющихся условий и создать резервную базу кадров страны.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоRövşən Nəcəf “Yüksəliş” müsabiqəsində qalib olmuş əməkdaşlarla görüşüb

Самое важное

В результате подрыва на минах в Карабахе погибли 7 военнослужащих и 32 гражданских лица
В результате подрыва на минах в Карабахе погибли 7 военнослужащих и 32 гражданских лица
2 августа 2022 г. 14:34
Азербайджан, Турция и Узбекистан подписали Ташкентскую декларацию
Азербайджан, Турция и Узбекистан подписали Ташкентскую декларацию
2 августа 2022 г. 12:38
В Физули саперы подорвались на мине, одному ампутировали ногу
В Физули саперы подорвались на мине, одному ампутировали ногу
2 августа 2022 г. 11:52
Чавушоглу: Возрождение Шелкового пути сблизит тюркский мир
Чавушоглу: Возрождение Шелкового пути сблизит тюркский мир
2 августа 2022 г. 11:34
Чавушоглу: Турция и Азербайджан создали новое геополитическое равновесие
Чавушоглу: Турция и Азербайджан создали новое геополитическое равновесие
2 августа 2022 г. 11:14
В Азербайджане началось предоставление единовременной выплаты инвалидам первой Карабахской войны
В Азербайджане началось предоставление единовременной выплаты инвалидам первой Карабахской войны
2 августа 2022 г. 11:06
В Ташкенте проходит I заседание диалогового формата Узбекистан-Азербайджан-Турция
В Ташкенте проходит I заседание диалогового формата "Узбекистан-Азербайджан-Турция"
2 августа 2022 г. 10:54
Главы МИД Турции и Узбекистана обсудили региональное сотрудничество
Главы МИД Турции и Узбекистана обсудили региональное сотрудничество
2 августа 2022 г. 10:25
Керобян: Восстановление торговли с Азербайджаном выведет Армению на значимые рынки
Керобян: Восстановление торговли с Азербайджаном выведет Армению на значимые рынки
2 августа 2022 г. 09:52
Госдеп США одобрил продажу Великобритании 513 единиц ПТРК Javelin
Госдеп США одобрил продажу Великобритании 513 единиц ПТРК Javelin
2 августа 2022 г. 00:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi