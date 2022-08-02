Глава SOCAR встретился с победителями конкурса "Yüksəliş"

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с сотрудниками компании, победившими в конкурсе "Yüksəliş" ("Восхождение").

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с сотрудниками компании, победившими в конкурсе "Yüksəliş" ("Восхождение").

Как передает Report со ссылкой на SOCAR, на встрече Р.Наджаф отметил, что этот проект является одним из важных направлений успешных кадровых реформ президента Ильхама Алиева.

Он отметил, что этот конкурс может стать началом блестящей карьеры для перспективных молодых людей, обладающих лидерскими качествами и высоким уровнем управленческих навыков.

Президент компании отметил, что присутствие сотрудников SOCAR в числе победителей этого конкурса, основанного на механизме прозрачности, является значимым событием для компании, пожелал победителям успехов в профессиональном развитии и вручил сотрудникам почетные грамоты.

Напомним, что цель конкурса "Yüksəliş", учрежденного распоряжением главы государства от 26 июля 2019 года - выявить и поддержать перспективных руководителей с высоким интеллектуальным потенциалом и управленческими качествами, а также внедрить современные подходы в развитии управленческого механизма на фоне стремительно меняющихся условий и создать резервную базу кадров страны.