Глава SOCAR встретился с официальными лицами Грузии и Туркменистана

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев встретился с министром экономики и устойчивого развития Грузии Натией Турнава и советником президента Туркменистана Яхшыгельды Какаевым, находящимся с визитом в Азербайджане для участия в 6-ом заседании Консультативного совета по Южному газовому коридору.

Как сообщает Report, на встрече обсуждалось значение Южного газового коридора, а также текущие и будущие возможности сотрудничества в рамках данного проекта.

Стороны обменялись мнениями о перспективах будущего присоединения Туркменистана к проекту, обсудили возможности сотрудничества в других областях.