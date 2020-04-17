​Глава SOCAR Ukraine: Написанное не соответствует действительности

Информация о том, что глава SOCAR Energy Ukraine Эльчин Мамедов летал во Францию на частном самолете, не соответствует действительности.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении SOCAR Energy Ukraine.

"В ответ на появившуюся в СМИ информацию хотели бы официально заявить, что Генеральный директор SOCAR Energy Ukraine Эльчин Мамедов с начала марта 2020 года не покидал территорию Украины. Будучи руководителем одной из крупнейших топливных компаний страны, в настоящий момент он вплотную занят решением операционных вопросов, связанных с обеспечением стабильной работы предприятия в условиях жесткого карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса. Мы расцениваем публикацию такой недостоверной информации, как умышленную попытку дискредитации деловой репутации руководства компании SOCAR Украина. Мы обращаемся к журналистам с требованием сохранять объективность и проверять информацию на предмет достоверности перед публикацией, а также настаиваем на опровержении", - говорится в заявлении.