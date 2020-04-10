Глава ​SOCAR Turkey Energy: Идеальная цена нефти - 45-55 долларов

Цена барреля нефти в пределах 45-55 долларов США является идеальным показателем для США, Саудовской Аравии, России и других стран.

Как сообщает Report, об этом агентству "Анадолу" сказал генеральный исполнительный директор "дочки" SOCAR в Турции - SOCAR Turkey Energy A.Ş. Заур Гахраманов.

"Себестоимость барреля сланцевой нефти, добываемой в Америке, составляет 30-35 долларов США. Они также провели оптимизацию. Поэтому цены между 45-55 долларами США будут идеальным уровнем для всех", - сказал он.

Говоря об ограничении добычи нефти, Гахраманов отметил, что с учетом последствий пандемии COVID-19, снижение на 10 млн баррелей на сегодняшний день недостаточно: "Некоторые эксперты прогнозируют снижение спроса на 30 млн баррелей в сутки. Несмотря на это, сокращение нефтедобычи на 10 млн баррелей может помочь устранению дисбаланса на рынке и способствовать стабилизации цен".