Глава SOCAR: Регулярно контролируем объем выбросов газов в атмосферу

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На сегодняшний день рекультивировано более 2 000 гектаров земель, находящихся на балансе предприятий и учреждений Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), посажены зеленые насаждения, построены Бакинский олимпийский стадион, кампус Бакинской высшей школы нефти, Эко-парк и другие объекты.

Как сообщает Report, об этом рассказал президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев на проходящей в Баку Международной конференции "Роль Парижского соглашения в изменении климата и окружающей среде".

"Согласно статданным, эмиссия парниковых газов в Азербайджане значительно сократилась в первые годы независимости. Это связано с остановкой в тот период деятельности крупных промышленных предприятий и общим снижением потребления топлива населением.

Однако с подъемом нефтегазовой промышленности после подписания "Контракта века" в 1994 году и развитием производственных отраслей, объем выбросов парниковых газов в стране с 2000-х годов начал увеличиваться. Чтобы предотвратить эту тенденцию, началось осуществление мер по повышению энергоэффективности, энергосбережению и переходу на низкоуглеродистое топливо. SOCAR одним из первых начал реализацию этих мер. "Экологическая политика" SOCAR, утвержденная в 2008 году, составляет основу нашей деятельности в этой области", - сказал он.

Р. Абдуллаев сообщил, что компания проводит широкомасштабные меры по очистке и озеленению загрязненных нефтью почв, управлению отходами, восстановлению экосистем и другие: "Вопрос охраны окружающей среды при бурении, добыче и переработке находится в центре нашего внимания. Мы довели до 100% утилизацию в закрытой системе пластовых вод, являющихся основным источником загрязнения окружающей среды на нефтегазовых предприятиях".

Он отметил, что SOCAR является одной из первых компаний, присоединившихся к инициативе Всемирного банка и ООН за полное прекращение практики сжигания попутного газа к 2030 году. По его словам, в 2018 году данный показатель в Азербайджане сократился на 1%, а в этом году - до 0,9%.

"С 2012 года мы реализовали три крупных проекта по сбору выбрасываемого в атмосферу попутного газа, накопив более 1 миллиарда кубометров газа в течение года, который был направлен на потребительский рынок. SOCAR регулярно контролирует объем выбросов газов в атмосферу на совместных предприятиях и других операционных компаниях. В этих целях проводятся мониторинги", - добавил президент SOCAR.