Глава SOCAR призвал к комплексному подходу в финансировании энергоперехода

Для понимания того, как компании могут высвободить капитал, необходим комплексный подход ко всем видам энергоресурсов.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф, выступая на панельной дискуссии в рамках Всемирного экономического форума 2026 (WEF 2026).

По его словам, в контексте декарбонизации важно углубляться в детали и четко разделять технологии.

"То, что сработало в рамках IRA (Закона США о снижении инфляции), в основном применимо к ветровой и солнечной энергетике, аккумуляторам и электромобилям. Однако даже IRA и другие меры поддержки пока не работают в отношении "зеленого водорода" и "зеленого аммиака". Для успеха необходимы разные составляющие", - отметил глава SOCAR.

Он подчеркнул, что любые инициативы должны иметь коммерческое обоснование.

"Если посмотреть на направления финансирования, то основной поток средств идет в возобновляемую энергетику - ветер, солнце, аккумуляторы и электромобили. Значительно меньше средств направляется на технологии улавливания углерода, "зеленый аммиак", "зеленый водород" и сокращение выбросов метана, поскольку у них пока нет устойчивой коммерческой модели. Должна быть экономическая выгода и доступ к финансированию. Вместе с тем для технологического прорыва и появления доступных решений, как это произошло с солнечной и ветровой энергетикой, где стоимость технологий существенно снизилась, необходимы инновации и капитал. Коммерческие банки не финансируют нерентабельные проекты", - пояснил он.

По словам Р. Наджафа, отдельные компании, в том числе энергетические, готовы играть авангардную роль, однако в этом случае им приходится жестко расставлять приоритеты.

"В текущих условиях, если взглянуть на динамику последнего года, нефть и газ вновь приобретают ключевое значение. Как генеральный директор я должен принимать решения о распределении капитала, и, разумеется, нефть и газ остаются одним из приоритетов. В такой ситуации у меня не остается свободных средств для инвестиций в некоммерческие, но потенциально прорывные технологии, если только нет внешнего финансирования для нефтегазовых проектов. При этом я не могу привлечь средства международных финансовых институтов или большинства европейских коммерческих банков для проектов в нефтегазовом секторе, что вынуждает опираться исключительно на собственные ресурсы. Если эти средства направляются на нефть и газ, они уже не могут быть использованы для водорода или "зеленого аммиака", даже на пилотные проекты. Именно поэтому необходим комплексный подход ко всем видам энергоресурсов, чтобы понять, как можно высвободить капитал", - подчеркнул он.