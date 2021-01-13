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Глава SOCAR принял нового вице-президента TOTAL по Каспию и Южной Европе

Глава SOCAR принял нового вице-президента TOTAL по Каспию и Южной Европе Президент SOCAR отметил, что ведущие компании разных стран проявляют особый интерес к разработке новых газовых месторождений Азербайджана
Энергетика
13 января 2021 г. 13:00
Глава SOCAR принял нового вице-президента TOTAL по Каспию и Южной Европе

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев провел встречу с делегацией TOTAL во главе с президентом по разведке и добыче Арно Бройяком.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, на встрече руководству SOCAR была представлена недавно назначенная вице-президент TOTAL по Каспию и региону Южной Европы Кристина Мари Хили.

Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев отметил, что прошедший год был тяжелым для всех стран, мир столкнулся с новыми вызовами, но, несмотря на пандемию и экономический спад, Азербайджан победил в войне. Р.Абдуллаев довел до внимания гостей справедливый протест Азербайджана из-за предвзятой позиции политических кругов Франции, которые не смогли сохранить нейтралитет в сложившейся ситуации.

Президент TOTAL по разведке и добыче отметил, что в прошлом году вся деятельность в рамках совместного проекта осуществлялась без потерь и в условиях безопасности, что является важным достижением. Было отмечено, что TOTAL полностью частная компания и никак не связана с французским правительством, подчеркнута приверженность компании Азербайджану и совместно реализуемому проекту "Абшерон".

Затем Кристина Мари Хили, ранее работавшая исполнительным директором подразделения TOTAL в Калгари (Канада), была представлена руководству SOCAR в качестве нового вице-президента TOTAL по Каспию и региону Южной Европы. В период своей трудовой деятельности Кристин Мари Хили работала в различных ведущих компаниях, а в последние годы - в компании TOTAL.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах развития нефтегазовых рынков и работах, осуществляемых на месторождении "Абшерон". Президент SOCAR отметил, что ведущие компании разных стран проявляют особый интерес к разработке новых газовых месторождений Азербайджана.

На встрече также были обсуждены различные вопросы, связанные со следующими этапами разработки месторождения. Особо подчеркнув, что повышение тарифов на газ внутри страны не является приемлемым средством обеспечения доходности на предстоящих этапах, Р. Абдуллаев отметил необходимость сокращения расходов для обеспечения эффективности проекта. На встрече также состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества по другим проектам.

Отметим, что разработка месторождения "Абшерон" осуществляется Совместной операционной компанией Absheron Petroleum (JOCAP). Акции операционной компании разделены на паритетной основе между компаниями SOCAR Absheron и TOTAL E&P Absheron (по 50%).

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Версия на азербайджанском языке ФотоTOTAL-ın Xəzər və Cənubi Avropa üzrə yeni vitse-prezidenti SOCAR-a təqdim olundu

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