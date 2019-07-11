Президент SOCAR принял членов Французской организации предпринимателей

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев встретился сегодня с делегацией во главе с президентом Делового совета Организации предпринимателей Франции – MEDEF Жоффруа Ру де Безье.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, Ровнаг Абдуллаев подчеркнул успешную деятельность французских компаний в Азербайджане, рассказал об успехах долгосрочного и плодотворного сотрудничества между SOCAR и французскими компаниями в рамках энергетических проектов регионального и глобального значения.

Президент Делового совета MEDEF заявил, что в состав делегации входят компании, работающие в банковском секторе, сфере строительства, энергетики, окружающей среде, технологий и пр. Гость отметил, что участвующие во встрече французские компании более заинтересованы в налаживании контактов с Азербайджаном в ненефтяном секторе, включая информационные технологии, инновации, сельское хозяйство, охрана окружающей среды и туризм.

Президент SOCAR подробно рассказал об инфраструктурных проектах, реализуемых компанией, и указал на широкие перспективы сотрудничества в различных областях.

На встрече присутствовала посол Франции в Азербайджане Орелия Бушез.