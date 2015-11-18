​Глава SOCAR обсудил с президентом Туркменистана энергетические вопросы

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев отправился с визитом в Туркменистан для участия в XX Международной выставке и конференции "Нефть и газ Туркменистана-2015" в Ашхабаде.

Как сообщает Report со ссылкой на государственные источники, в рамках визита Р.Абдуллаев встретился с президентом страны Гурбангулу Бердымухаммедовым.

В ходе встречи обсуждались различные аспекты двустороннего экономического сотрудничества, в том числе, перспективы реализации взаимовыгодных проектов в топливно-энергетическом секторе.

Подчеркнуто, что имеющие большой энергетический потенциал Азербайджан и Туркменистан предпринимают эффективные шаги по использованию углеводородных резервов.

Объединение усилий обоих соседних государств в этом направлении создает благоприятную почву для урегулирования наиболее важных вопросов современного периода, усиления энергетической безопасности Европы и Азии, создания условий для глобального устойчивого развития.