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Глава SOCAR и министр нефти Пакистана обсудили новые направления сотрудничества в нефтегазовой сфере

Глава SOCAR и министр нефти Пакистана обсудили новые направления сотрудничества в нефтегазовой сфере Министр нефти Пакистана Али Первез Малик и президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф на встрече в Баку обсудили вопросы расширения энергетического сотрудничества.
Энергетика
3 июня 2025 г. 14:01
Глава SOCAR и министр нефти Пакистана обсудили новые направления сотрудничества в нефтегазовой сфере

Министр нефти Пакистана Али Первез Малик и президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф на встрече в Баку обсудили вопросы расширения энергетического сотрудничества.

Об этом Report сообщает со ссылкой на информацию пакистанского ведомства в соцсетях.

"Стороны на встрече обсудили вопросы расширения двустороннего энергетического сотрудничества и изучения новых направлений взаимодействия в нефтегазовом секторе", - отмечается в информации.

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