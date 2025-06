Глава SOCAR и министр нефти Пакистана обсудили новые направления сотрудничества в нефтегазовой сфере

Министр нефти Пакистана Али Первез Малик и президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф на встрече в Баку обсудили вопросы расширения энергетического сотрудничества.

Об этом Report сообщает со ссылкой на информацию пакистанского ведомства в соцсетях.

"Стороны на встрече обсудили вопросы расширения двустороннего энергетического сотрудничества и изучения новых направлений взаимодействия в нефтегазовом секторе", - отмечается в информации.