Глава SOCAR и министр нефти Пакистана обсудили новые направления сотрудничества в нефтегазовой сфере
Глава SOCAR и министр нефти Пакистана обсудили новые направления сотрудничества в нефтегазовой сфереМинистр нефти Пакистана Али Первез Малик и президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф на встрече в Баку обсудили вопросы расширения энергетического сотрудничества.
Министр нефти Пакистана Али Первез Малик и президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф на встрече в Баку обсудили вопросы расширения энергетического сотрудничества.
Об этом Report сообщает со ссылкой на информацию пакистанского ведомства в соцсетях.
"Стороны на встрече обсудили вопросы расширения двустороннего энергетического сотрудничества и изучения новых направлений взаимодействия в нефтегазовом секторе", - отмечается в информации.
Federal Minister Ali Pervaiz Malik held a pivotal meeting with Mr. Rovshan Najaf, President of the State Oil Company of Azerbaijan Republic (SOCAR), to discuss enhancing bilateral energy cooperation and exploring new avenues for collaboration in the oil and gas sector. pic.twitter.com/VJnhY2vtEZ
— Petroleum Division, Ministry of Energy (@Official_PetDiv) June 3, 2025