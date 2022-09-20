Глава SOCAR: Диверсифицированная система по экспорту энергоресурсов повысила конкурентоспособность Азербайджана

"Диверсифицированная экспортно-транспортная система обеспечила прямой выход энергоресурсов Азербайджана на мировые рынки, создала твердую основу для повышения конкурентоспособности нашей страны и укрепления энергетической безопасности".

"Диверсифицированная экспортно-транспортная система обеспечила прямой выход энергоресурсов Азербайджана на мировые рынки, создала твердую основу для повышения конкурентоспособности нашей страны и укрепления энергетической безопасности".

Как передает Report , об этом заявил президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф на мероприятии по случаю 28-й годовщины подписания "Контракта века" и профессионального праздника работников нефтяной и газовой промышленности – "Дня нефтяника".

Он отметил, что основа стабильного и инклюзивного развития нашей страны была заложена "Контрактом века" мудры и решительным руководством великого лидера Гейдара Алиева и успешной дипломатии президента Ильхама Алиева. Президент SOCAR подчеркнул, что "Контракт века" придал мощный импульс устойчивому развитию различных секторов экономики страны, в частности нефтяной промышленности и человеческого капитала, еще больше увеличил экономическую мощь Азербайджана.

Отметив, что в этом году "День нефтяника" совпадает с 25-летием первой добычи нефти с платформы "Чыраг" в рамках "Контракта века", Ровшан Наджаф поздравил всех зарубежных партнеров по этому случаю и поблагодарил за вклад в развитие нефтяной промышленности Азербайджана.

Министр экономики, председатель наблюдательного совета SOCAR Микаил Джаббаров подчеркнул, что "Контракт века" и успешно реализованная национальная нефтяная стратегия послужили социально-экономическому развитию нашей страны, привлекли масштабные инвестиции в экономику, увеличили ее авторитет на международной арене, ускорили процесс интеграции в мировую экономику. Было отмечено, что нефтегазовые проекты не только обеспечивают энергетическую безопасность Азербайджана, но и вносят большой вклад в надежное энергоснабжение наших партнеров.

Вице-президент BP по коммуникациям и внешним связям в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли заявил, что "Контракт века" является одним из крупнейших контрактов, заключенных в мире, как по запасам углеводородов, так и по объему инвестиций.

Отметим, что сначала принявшие участие в мероприятии министр экономики и председатель наблюдательного совета SOCAR Микаил Джаббаров, министр энергетики Парвиз Шахбазов, член наблюдательного совета SOCAR, генеральный директор Азербайджанского инвестиционного холдинга Руслан Алиханов, президент SOCAR Ровшан Наджаф и коллектив госкомпании посетили на Аллее почетного захоронения могилу основателя независимого Азербайджана, основоположника новой нефтяной стратегии нашей страны, общенационального лидера Гейдара Алиева, почтили светлую память великого лидера.

Затем участники мероприятия на Аллее шехидов почтили память шехидов, героически павших за территориальную целостность нашей страны, возложили венок к монументу "Вечный огонь".