Глава Счетной палаты России: Цены на нефть могут упасть до 50 долларов за баррель

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ "Цены на нефть могут упасть до 50 долларов за баррель в ближайшие три года".

Как сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru, об этом заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин на Петербургском международном экономическом форуме.

"Понятно, что сейчас высокая цена на нефть, начался рост и вроде резервы тратить мы не будем, но цена может через год, два или три снова стать 50 долларов", - сказал Кудрин.

Ранее министр энергетики Александр Новак заявил, что Минэнерго не может прогнозировать сроки роста цен на нефтяном рынке. Он подчеркнул, что на данный момент цены не стабильны.