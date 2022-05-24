Глава Saudi Aramco: Ситуация на энергорынке требует пересмотреть планы зеленого перехода

Ситуация на рынке энергоносителей требует от мирового сообщества пересмотреть планы перехода на зеленые источники энергии и сохранять инвестиции в нефтегазовые проекты.

Ситуация на рынке энергоносителей требует от мирового сообщества пересмотреть планы перехода на зеленые источники энергии и сохранять инвестиции в нефтегазовые проекты.

Как передает Report, об этом в интервью, опубликованном на сайте газеты Financial Times , заявил глава саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco Амин Нассер.

"Текущий кризис просто показывает нам, что во всем мире не хватает резервных мощностей в нефте- и газодобыче", - заявил изданию Нассер, принимающий участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. "Вместо того чтобы работать над энергетическим переходом, который к 2050 году поможет всему миру, мы подталкиваем мир к тому, чтобы использовать больше угля и не относимся серьезно к проблемам энергетической безопасности, ценовой доступности и наличия энергоносителей", - добавил он.

По словам Нассера, даже при снижении мировой энергетической активности глобальный спрос на нефть не будет опускаться ниже 100 млн баррелей в сутки, а в ближайшей перспективе может вырасти до 105 млн баррелей в сутки на фоне восстановления транспортных потоков после пандемии COVID-19.

"В отсутствие инвестиций система, предполагающая спрос на уровне 100 млн баррелей, становится очень уязвимой для непредвиденных перебоев, которые могут случиться", - сказал он, повторив, что для обеспечения стабильного уровня цен необходимы инвестиции в нефтегазовую отрасль.