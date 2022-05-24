О нас

Глава Saudi Aramco: Ситуация на энергорынке требует пересмотреть планы зеленого перехода

Глава Saudi Aramco: Ситуация на энергорынке требует пересмотреть планы зеленого перехода Ситуация на рынке энергоносителей требует от мирового сообщества пересмотреть планы перехода на зеленые источники энергии и сохранять инвестиции в нефтегазовые проекты.
Энергетика
24 мая 2022 г. 06:32
Глава Saudi Aramco: Ситуация на энергорынке требует пересмотреть планы зеленого перехода

Ситуация на рынке энергоносителей требует от мирового сообщества пересмотреть планы перехода на зеленые источники энергии и сохранять инвестиции в нефтегазовые проекты.

Как передает Report, об этом в интервью, опубликованном на сайте газеты Financial Times, заявил глава саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco Амин Нассер.

"Текущий кризис просто показывает нам, что во всем мире не хватает резервных мощностей в нефте- и газодобыче", - заявил изданию Нассер, принимающий участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. "Вместо того чтобы работать над энергетическим переходом, который к 2050 году поможет всему миру, мы подталкиваем мир к тому, чтобы использовать больше угля и не относимся серьезно к проблемам энергетической безопасности, ценовой доступности и наличия энергоносителей", - добавил он.

По словам Нассера, даже при снижении мировой энергетической активности глобальный спрос на нефть не будет опускаться ниже 100 млн баррелей в сутки, а в ближайшей перспективе может вырасти до 105 млн баррелей в сутки на фоне восстановления транспортных потоков после пандемии COVID-19.

"В отсутствие инвестиций система, предполагающая спрос на уровне 100 млн баррелей, становится очень уязвимой для непредвиденных перебоев, которые могут случиться", - сказал он, повторив, что для обеспечения стабильного уровня цен необходимы инвестиции в нефтегазовую отрасль.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Названы категории обращений, рассмотренных на заседаниях Комиссии по вопросам помилования
Названы категории обращений, рассмотренных на заседаниях Комиссии по вопросам помилования
23 мая 2022 г. 17:39
EBRD помогает Азербайджану с подготовкой водородной стратегии
EBRD помогает Азербайджану с подготовкой водородной стратегии
23 мая 2022 г. 14:27
Идет сбор подписей депутатов для созыва внеочередной сессии Милли Меджлиса
Идет сбор подписей депутатов для созыва внеочередной сессии Милли Меджлиса
23 мая 2022 г. 14:06
ЕИБ готов рассмотреть финансирование различных проектов реконструкции в Азербайджане
ЕИБ готов рассмотреть финансирование различных проектов реконструкции в Азербайджане
23 мая 2022 г. 12:43
Тракторы Китая и Индии будут производиться под азербайджанским брендом
Тракторы Китая и Индии будут производиться под азербайджанским брендом
23 мая 2022 г. 12:14
Заместитель председателя ASCO покинул свой пост
Заместитель председателя ASCO покинул свой пост
23 мая 2022 г. 09:29
Очередную встречу парламентов Азербайджана, Турции и Грузии предложено провести в Сухуми
Очередную встречу парламентов Азербайджана, Турции и Грузии предложено провести в Сухуми
22 мая 2022 г. 15:20
В Аппарате Милли Меджлиса произведены кадровые перестановки
В Аппарате Милли Меджлиса произведены кадровые перестановки
21 мая 2022 г. 17:15
Новую в Азербайджане систему сбора отходов применят в Шуше
Новую в Азербайджане систему сбора отходов применят в Шуше
21 мая 2022 г. 13:51
В Азербайджане подготовлен проект по утилизации транспортных средств
В Азербайджане подготовлен проект по утилизации транспортных средств
21 мая 2022 г. 13:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi