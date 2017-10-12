Глава румынской компании " Transgaz " прибыл в Азербайджан

Бухарест. 12 октября. REPORT.AZ/ Делегация во главе с главным директором румынской компании " Transgaz " Ионом Стерианом прибыла в Азербайжан.

Как передает восточноевропейское бюро Report, делегация из Румынии сегодня в Баку примет участие на международном нефтяном саммите "Argus Media", инициированным при поддержке SOCAR.

Председатель Совета директоров компании " Transgaz " Ион Стериан в рамках своего визита в Азербайджан проведет ряд встреч с официальными лицами правительства и SOCAR.

Отметим, что в июле 2016 г. во время визита румынской делегации в Азербайджан между SOCAR и “Transgaz” был подписан Меморандум о взаимопонимании.