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Глава Роснедр: Запасов нефти в России хватит на 58 лет

Глава Роснедр: Запасов нефти в России хватит на 58 лет При сегодняшнем уровне развитии технологий извлекаемых запасов нефти в России хватит на 58 лет.
Энергетика
3 апреля 2021 г. 12:50
Глава Роснедр: Запасов нефти в России хватит на 58 лет

При сегодняшнем уровне развития технологий извлекаемых запасов нефти в России хватит на 58 лет.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии, глава федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Евгений Киселев.

"Рентабельных из них, в соответствии с данными инвентаризации запасов, хватит на 19 лет. Но это условные, индикативные показатели. С развитием технологий этот рубеж будет постоянно отодвигаться", - подчеркнул он.

По словам Киселева, запасами газа при любых сценариях развития экономики Россия обеспечена более чем на 60 лет.

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Версия на азербайджанском языке “Rosnedr”: Ölkənin neft ehtiyatları 58 il bəs edəcək

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