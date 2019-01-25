Глава РФПИ: Россию устраивает цена в 60-70 долларов за баррель нефти

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Россию устраивает цена на нефть в диапазоне $60-70 за баррель, но для снижения объема сланцевой добычи в США цены должны опуститься ниже $40 за баррель.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Если кто-то хочет победить сланец, то цены нужно опустить ниже $40 за баррель. Но цены ниже $40 не годятся для российской экономики, не очень хороши для саудовской экономики и, откровенно говоря, не годятся для инвестиций в отрасль. Это не практично. Россия действительно рассматривает цены на нефть в диапазоне $60-70, поскольку мы считаем, что это очень хорошо для инвестиций и очень хорошо для стабильности", - сказал Дмитриев.

Он также добавил, что нет никаких сомнений в том, что соглашение между ОПЕК и странами, не входящими в ОПЕК, будет продолжено, так как это позитивная балансирующая сила.