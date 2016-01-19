Глава Pemex: К концу 2016 года будет достигнута стабилизация цен на нефть

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ В течение двух-трех лет ситуация между спросом и предложением нефти стабилизируется. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил глава государственной нефтяной компании Мексики Pemex Эмилио Лосойя.

По его словам, на ситуацию с ценами должно оказать влияние снятие санкций с Ирана, который может увеличить предложение нефти на мировом рынке. Однако в течение двух-трех лет ситуация между спросом и предложением нефти стабилизируется, так как потребности Китая и Индии продолжают расти.

"Кажется, что к концу 2016 года будет достигнута стабилизация цен на нефть на немного более высоком уровне (чем сейчас)", -заявил Лосойя.

Он подчеркнул, что Pemex предстоит тяжелый год, связанный с ситуацией на мировых нефтяных рынках.