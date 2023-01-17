Глава ОПЕК: Оценивать влияние санкций на экспорт нефти из России пока рано

На данном этапе рано говорить о влиянии санкций на поставки российской нефти.

На данном этапе рано говорить о влиянии санкций на поставки российской нефти.

Как передает Report, об этом заявил генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс в интервью телеканалу Sky News Arabia.

"Пока рано говорить о влиянии санкций на поставки российской нефти", - сказал аль-Гайс, отметив, что Россия является основным игроком на рынке энергоносителей и заменить ее объемы нелегко.

Генсек ОПЕК полагает, что сокращение спроса на энергоносители со стороны развитых стран будет компенсировано растущим спросом со стороны Индии и Китая.

Традиционно Россия была основным поставщиком нефти в Европу и покрывала более 20% потребности ЕС в сырье. Но в ответ на ситуацию в Украине страны Запада начали разрабатывать санкционные меры, целью которых в числе прочего было объявлено ограничение доходов Москвы от экспорта нефти. В ответ на это Россия начала вести переориентацию энергоресурсов на рынки дружественных стран. Прежде всего, это Азиатско-Тихоокеанский регион, африканские и латиноамериканские страны.

Отметим, что ранее Bloomberg сообщил о том, что введенный странами Запада потолок цен на российскую нефть обходится РФ в 160 млн евро (172 млн долларов) ежедневно. Эта цифра вырастет до 280 млн долларов в день с 5 февраля, когда ограничение распространится на нефтепродукты.