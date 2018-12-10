Глава OMV оценил решение ОПЕК+ о сокращении добычи

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Решение ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи стабилизирует рынки.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле.

"Я могу его только поприветствовать. Это стабилизирует рынки. Мы не заинтересованы в дисбалансе на рынках нефти по всему миру, а это решение приведет к стабилизации спроса и предложения и, соответственно, не будет излишек", - сказал Зеле.

Отметим, что 7 декабря в Вене члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) договорились о сокращении уровня добычи нефти в 2019 году на 1,2 миллиона баррелей в сутки по сравнению с октябрем 2018 года.

Сокращение членов ОПЕК составит около 800 тысяч баррелей в день, не-ОПЕК - 400 тысяч баррелей в день.