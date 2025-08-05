Глава "Нафтогаз" о газовой сделке с Азербайджаном: Это новая страница в отношениях - ЭКСКЛЮЗИВ

Поставки азербайджанского газа в Украину - стратегический шаг, открывающий путь к долгосрочному сотрудничеству.

Поставки азербайджанского газа в Украину - стратегический шаг, открывающий путь к долгосрочному сотрудничеству.

Об этом в интервью восточноевропейскому бюро Report заявил глава Национальной компании "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий, комментируя недавнее подписание первого соглашения с Азербайджаном на закупку природного газа.

"Украина отмечает первое в истории достижение соглашения об импорте азербайджанского газа по Трансбалканскому коридору. Это новая страница в отношениях и начало долгосрочного сотрудничества между странами", - отметил Корецкий.

Он отметил, что пробные поставки будут осуществлены по маршруту Болгария - Румыния - Украина.

"Это небольшой, но стратегический шаг, открывающий путь к более широкому сотрудничеству", - подчеркнул глава "Нафтогаза".

По его словам, эта сделка способствует диверсификации источников и укреплению энергетической безопасности Украины: "Мы благодарим Азербайджан за проявленное доверие".

Как сообщалось, украинская Группа компаний "Нафтогаз" 28 июля 2025 года подписала первое соглашение с компанией SOCAR Energy Ukraine, входящей в группу SOCAR, на закупку азербайджанского природного газа. Объемы поставок не указываются.