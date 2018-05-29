Глава национального института нефти Мексики: Многие страны заинтересованы в Южном газовом коридоре

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Азербайджан является стратегически важным игроком в транспортировке углеводородов.
Как передает Report, об этом журналистам заявил директор национального института нефти Мексики Эрнесто Риос Патрон.
Он отметил, что Азербайджан и Мексика являются производителями нефти, что в свою очередь сближает страны.
По словам Э.Патрона, это очень важно с точки зрения развития страны и общества.
"Страны имеют большой потенциал для сотрудничества в нефтегазовой области. Мы можем быть как полезными для вас, так и научиться у вас многому в области нефти и газа. У нас схожие вызовы и общие точки соприкосновения. Азербайджан является стратегически важным игроком в транспортировке углеводородов между Азией и Европой", - сказал он.
Эрнесто Риос Патрон также подчеркнул важность открытия Южного газового коридор, добавив, что много стран заинтересованы в этом проекте.
"Мы со своей стороны начали переговоры с SOCAR по сотрудничеству по многим направлениям, в частности речь может идти о возможных инвестициях", - подытожил Риос Патрон.
Tural AsadiАвтор новости
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