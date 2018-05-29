 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Глава национального института нефти Мексики: Многие страны заинтересованы в Южном газовом коридоре

    Азербайджан является стратегически важным игроком в транспортировке энергоресурсов© Report/ Elçin Murad

    Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Азербайджан является стратегически важным игроком в транспортировке углеводородов.

    Как передает Report, об этом журналистам заявил директор национального института нефти Мексики Эрнесто Риос Патрон.

    Он отметил, что Азербайджан и Мексика являются производителями нефти, что в свою очередь сближает страны. 

    По словам Э.Патрона, это очень важно с точки зрения развития страны и общества.

    "Страны имеют большой потенциал для сотрудничества в нефтегазовой области. Мы можем быть как полезными для вас, так и научиться у вас многому в области нефти и газа. У нас схожие вызовы и общие точки соприкосновения. Азербайджан является стратегически важным игроком в транспортировке углеводородов между Азией и Европой", - сказал он.

    Эрнесто Риос Патрон также подчеркнул важность открытия Южного газового коридор, добавив, что много стран заинтересованы в этом проекте.

    "Мы со своей стороны начали переговоры с SOCAR по сотрудничеству по многим направлениям, в частности речь может идти о возможных инвестициях", - подытожил Риос Патрон.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi