Глава "Молдовагаз": Закупочная цена российского газа снизится

Закупочная цена на российский газ для Молдовы в ноябре составит 821 доллар за тысячу кубометров. Это на 210 долларов меньше, чем в октябре.

Закупочная цена на российский газ для Молдовы в ноябре составит 821 доллар за тысячу кубометров. Это на 210 долларов меньше, чем в октябре.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава АО "Молдовагаз" Вадим Чебан.

Отмечается, что стоимость ресурса в октябре достигала 1 031 доллар за тысячу кубометров.

"ПАО "Газпром" подтвердил ноябрьские объемы поставок природного газа в Молдову из расчета 5,7 млн кубометров в сутки. Предварительная стоимость энергоносителя составит для "Молдовагаз" 821 долларов США за тысячу кубометров", - написал Чебан в Telegram.

По его словам, потребление в ноябре находится на уровне 115-120 млн кубометров. В таком случае, 41 млн кубометров, необходимых "Термоэлектрике" и некоторым промышленным предприятиям замещаются мазутом, а оставшиеся 77 покроют поставки от "Газпром" (54 млн кубометров) и закупки на свободном рынке и/или у госпредприятия Energocom (23 млн кубометров).

Молдавские власти в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку "голубого топлива" в страну при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году.

Позднее "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдову, если страна нарушит обязательства по оплате до 20 октября, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности "Молдовагаз".