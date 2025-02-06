Глава Минприроды: Россия обеспечена запасами газа более чем на 100 лет

Россия обеспечена извлекаемыми запасами газа при текущем уровне добычи более чем на 100 лет, запасами нефти - примерно на 64,5 года.

Россия обеспечена извлекаемыми запасами газа при текущем уровне добычи более чем на 100 лет, запасами нефти - примерно на 64,5 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов.

В России сейчас действуют 4 052 лицензии на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья, которые распределены между 747 недропользователями.

"В целом же Россия обеспечена извлекаемыми запасами природного газа при текущем уровне добычи более чем на 100 лет, нефти - около 64,5 года", - сказал он.

Минприроды напомнило, что в России находится примерно пятая часть всех мировых запасов природного газа. "По предварительным данным Роснедр, это 63,5 трлн куб. м. По запасам нефти страна находится на пятом месте, в цифрах это 31,4 млрд тонн", - отметило ведомство.

В ближайшей перспективе, как подчеркнуло Минприроды, планируется ввести в освоение месторождения Парусовое, Северо-Парусовое и Семаковское в ЯНАО. Их общие запасы составляют более 450 млрд куб. м газа и свыше 7 млн тонн жидких углеводородов.