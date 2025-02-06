О нас

Глава Минприроды: Россия обеспечена запасами газа более чем на 100 лет

Глава Минприроды: Россия обеспечена запасами газа более чем на 100 лет Россия обеспечена извлекаемыми запасами газа при текущем уровне добычи более чем на 100 лет, запасами нефти - примерно на 64,5 года.
Энергетика
6 февраля 2025 г. 12:39
Глава Минприроды: Россия обеспечена запасами газа более чем на 100 лет

Россия обеспечена извлекаемыми запасами газа при текущем уровне добычи более чем на 100 лет, запасами нефти - примерно на 64,5 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов.

В России сейчас действуют 4 052 лицензии на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья, которые распределены между 747 недропользователями.

"В целом же Россия обеспечена извлекаемыми запасами природного газа при текущем уровне добычи более чем на 100 лет, нефти - около 64,5 года", - сказал он.

Минприроды напомнило, что в России находится примерно пятая часть всех мировых запасов природного газа. "По предварительным данным Роснедр, это 63,5 трлн куб. м. По запасам нефти страна находится на пятом месте, в цифрах это 31,4 млрд тонн", - отметило ведомство.

В ближайшей перспективе, как подчеркнуло Минприроды, планируется ввести в освоение месторождения Парусовое, Северо-Парусовое и Семаковское в ЯНАО. Их общие запасы составляют более 450 млрд куб. м газа и свыше 7 млн тонн жидких углеводородов.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности "Россотрудничества"
6 февраля 2025 г. 12:36
Эксперт: Транзитные маршруты из Китая в Европу через Казахстан наиболее конкурентоспособны
Эксперт: Транзитные маршруты из Китая в Европу через Казахстан наиболее конкурентоспособны
5 февраля 2025 г. 14:00
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
5 февраля 2025 г. 12:27
Официальный представитель: Евросоюз нацелен на углубление энергосотрудничества с Азербайджаном
Официальный представитель: Евросоюз нацелен на углубление энергосотрудничества с Азербайджаном
3 февраля 2025 г. 15:00
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
31 января 2025 г. 13:49
ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского зеленого кабеля из Азербайджана
ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского "зеленого кабеля" из Азербайджана
30 января 2025 г. 16:13
Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК
Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК
29 января 2025 г. 10:30
Определена дата заседаний Консультативных советов ЮГК и зеленой энергии
Определена дата заседаний Консультативных советов ЮГК и зеленой энергии
28 января 2025 г. 19:39
МИД Узбекистана: Ташкент считает важным сотрудничество с Баку и Анкарой в трехстороннем формате
МИД Узбекистана: Ташкент считает важным сотрудничество с Баку и Анкарой в трехстороннем формате
28 января 2025 г. 13:05
Заседание по ТМТМ пройдет в Баку в феврале
Заседание по ТМТМ пройдет в Баку в феврале
27 января 2025 г. 16:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi