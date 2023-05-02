Глава Миннефти Ирана заявил о росте объема добычи нефти и газа

Объем производства нефти в Иране вырос до более 3 млн баррелей в день, в то время как объем добычи газа превысил 1 млрд кубометров в сутки.

Объем производства нефти в Иране вырос до более 3 млн баррелей в день, в то время как объем добычи газа превысил 1 млрд кубометров в сутки.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Shana со слов главы министерства нефти Ирана Джавада Оуджи.

"Добыча нефти в стране достигла более 3 млн баррелей в день, а добыча газа - более 1 млрд кубометров с начала деятельности 13-го правительства (во главе с президентом Ибрахимом Раиси с августа 2021 года)", - сказал он.

В феврале агентство Мехр сообщало, что Иран планирует увеличить объем добычи газа к 2031 году на 50%, с менее 1 млрд кубометров в день до 1,5 млрд.