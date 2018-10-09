Глава миннефти Индии: Мы продолжим закупать нефть из Ирана

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Несмотря на санкции и возражения США, индийские компании продолжат закупать сырую нефть из Ирана даже после 4 ноября.

Как сообщает Report, об этом заявил глава миннефти Индии Дхармендра Прадхан на Энергетическом форуме в Нью-Дели, сообщает телеканал NDTV.

"Нам необходимо удовлетворять потребности нашей страны. Ряд наших компаний уже согласовали квоты на ноябрь. Мы рассчитываем, что мировые лидеры поймут наши потребности", — сказал глава индийского ведомства.

Напомним, что после того, как Соединенные Штаты в мае вышли из соглашения по иранской ядерной программе и объявили о возобновлении всех санкций в отношении Исламской Республики, они пытаются убедить своих союзников, в число которых входит Индия, полностью отказаться от импорта иранской нефти к 4 ноября текущего года. Индийская сторона в свою очередь настаивает на том, что прекращение поставок этого ресурса без каких-либо компенсаций приведет к резкому росту цен на нефть внутри самой Индии примерно на 6 долларов за баррель.