Глава Минэнерго: Турция против любого решения, которое повлияет на импорт газа из РФ

Турция против любого решения, которое повлияет на импорт газа из РФ.

Турция против любого решения, которое повлияет на импорт газа из РФ.

Как передает Report , об этом заявил глава турецкого Минэнерго Алпарслан Байрактар в эфире телеканала TRT Haber.

Министр назвал Россию надежным газовым партнером Турции.

"Россия является важным и надежным газовым партнером Турции. Энергоносители нужны нам в больших объемах для нашей экономики. Даже в политически самые сложные времена Россия была надежным поставщиком и безопасным рынком. По этой причине мы выступаем против всего, что может повлиять на этот поток", - добавил А.Байрактар.

Ранее сообщалось, что Турция ведет переговоры с США по вопросу исключения из санкционного списка российского Газпромбанка. Это, как указывало агентство Bloomberg, необходимо для того, чтобы продолжать использовать расчеты через Газпромбанк для оплаты за поставки российского газа. В противном случае Турция не сможет закупать газ из РФ.