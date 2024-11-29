О нас

Глава Минэнерго: Турция против любого решения, которое повлияет на импорт газа из РФ

Глава Минэнерго: Турция против любого решения, которое повлияет на импорт газа из РФ Турция против любого решения, которое повлияет на импорт газа из РФ.
Энергетика
29 ноября 2024 г. 23:48
Глава Минэнерго: Турция против любого решения, которое повлияет на импорт газа из РФ

Турция против любого решения, которое повлияет на импорт газа из РФ.

Как передает Report, об этом заявил глава турецкого Минэнерго Алпарслан Байрактар в эфире телеканала TRT Haber.

Министр назвал Россию надежным газовым партнером Турции.

"Россия является важным и надежным газовым партнером Турции. Энергоносители нужны нам в больших объемах для нашей экономики. Даже в политически самые сложные времена Россия была надежным поставщиком и безопасным рынком. По этой причине мы выступаем против всего, что может повлиять на этот поток", - добавил А.Байрактар.

Ранее сообщалось, что Турция ведет переговоры с США по вопросу исключения из санкционного списка российского Газпромбанка. Это, как указывало агентство Bloomberg, необходимо для того, чтобы продолжать использовать расчеты через Газпромбанк для оплаты за поставки российского газа. В противном случае Турция не сможет закупать газ из РФ.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Alparslan Bayraktar: Rusiyadan qaz idxalına təsir edəcək istənilən qərarın əleyhinəyik

Другие новости из категории

Repsol продает свои газовые и нефтяные активы в Колумбии
Repsol продает свои газовые и нефтяные активы в Колумбии
29 ноября 2024 г. 17:34
Поставки азербайджанского газа в Италию в январе-сентябре выросли на 2,4%
Поставки азербайджанского газа в Италию в январе-сентябре выросли на 2,4%
29 ноября 2024 г. 16:33
Турция и Великобритания подписали Энергетический и климатический диалог
Турция и Великобритания подписали "Энергетический и климатический диалог"
29 ноября 2024 г. 16:11
Сахиб Алекберов: Азербайджан один из лидеров в мире по уровню газификации
Сахиб Алекберов: Азербайджан один из лидеров в мире по уровню газификации
29 ноября 2024 г. 15:34
Вугар Байрамов: Азербайджан - лидер по привлечению инвестиций в зеленую энергетику в регионе
Вугар Байрамов: Азербайджан - лидер по привлечению инвестиций в зеленую энергетику в регионе
29 ноября 2024 г. 14:26
Депутат: Азербайджан играет незаменимую роль в энергетической безопасности Европы
Депутат: Азербайджан играет незаменимую роль в энергетической безопасности Европы
29 ноября 2024 г. 13:51
Италия в январе-сентябре снизила импорт азербайджанской нефти на 19,9%
Италия в январе-сентябре снизила импорт азербайджанской нефти на 19,9%
29 ноября 2024 г. 13:14
Милли Меджлис утвердил второе дополнение к новому соглашению по АЧГ
Милли Меджлис утвердил второе дополнение к новому соглашению по АЧГ
29 ноября 2024 г. 12:41
Состоялось первое заседание Координационного совета по рынку электроэнергии
ФотоСостоялось первое заседание Координационного совета по рынку электроэнергии
29 ноября 2024 г. 10:48
Азербайджанская нефть незначительно подорожала
Азербайджанская нефть незначительно подорожала
29 ноября 2024 г. 10:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi