Глава Минэнерго: Турция против любого решения, которое повлияет на импорт газа из РФ

Турция против любого решения, которое повлияет на импорт газа из РФ.
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Министр назвал Россию надежным газовым партнером Турции.
"Россия является важным и надежным газовым партнером Турции. Энергоносители нужны нам в больших объемах для нашей экономики. Даже в политически самые сложные времена Россия была надежным поставщиком и безопасным рынком. По этой причине мы выступаем против всего, что может повлиять на этот поток", - добавил А.Байрактар.
Ранее сообщалось, что Турция ведет переговоры с США по вопросу исключения из санкционного списка российского Газпромбанка. Это, как указывало агентство Bloomberg, необходимо для того, чтобы продолжать использовать расчеты через Газпромбанк для оплаты за поставки российского газа. В противном случае Турция не сможет закупать газ из РФ.