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Глава Минэнерго: США потратят годы на пополнение стратегического резерва нефти

Глава Минэнерго: США потратят годы на пополнение стратегического резерва нефти Соединенным Штатам Америки потребуется несколько лет для восполнения стратегического резерва нефти, который обмелел из-за товарных интервенций.
Энергетика
24 марта 2023 г. 16:17
Глава Минэнерго: США потратят годы на пополнение стратегического резерва нефти

Соединенным Штатам Америки потребуется несколько лет для восполнения стратегического резерва нефти, который обмелел из-за товарных интервенций.

Как передает Report, об этом заявила министр энергетики страны Дженнифер Грэнхолм в ходе своего выступления на бюджетных слушаниях в конгрессе.

По ее словам, процесс восполнения объемов сырья тормозится желанием американской администрации купить топливо по более низкой цене, чем нефть продавали. Грэнхолм отметила, что в этом году столь низкие цены отыскать окажется сложным, но она рассчитывает на снижение цены в будущем.

"Цель состоит в том, чтобы выкупить (нефть) обратно. Мы продавали ее в среднем по $94 за баррель и хотим выкупить меньше чем за $72. Мы будем это делать в течение следующих нескольких лет", - сказала она.

Во второй половине октября 2022 года в Минэнерго США сообщили, что стратегический резерв нефти в стране сократился до 401,7 млн баррелей, что являлось минимумом с 1984 года.

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Версия на английском языке US energy secretary says it could take years to refill oil reserve

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