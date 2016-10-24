Глава минэнерго России уверен в договоренностях о заморозке добычи нефти

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Глава минэнерго РФ Александр Новак уверен, что нефтедобывающие страны смогут договориться относительно заморозки уровня добычи.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, министр отметил, что сейчас идет рассмотрение квот для стран.

"В то же время параллельно, поскольку предложено участвовать в таких совместных действиях и странам вне ОПЕК, идет обсуждение и привлечение других стан, которые являются крупными экспортерами. Добывающие страны Латинской Америки, Европы. Россия в этом участвует, и также идет обсуждение параметров и деталей этого механизма. Я уверен в том, что мы сможем договориться", - заявил А.Новак.

Отметим, что сегодня Новак провел встречу в Вене с генсеком ОПЕК Мохаммедом Баркиндо.

В конце сентября ОПЕК на неформальной встрече в Алжире согласовала ограничение добычи в диапазоне 32,5-33 млн. баррелей нефти в сутки, однако по конкретным лимитам для каждой из стран организации пока договоренностей нет. Окончательное решение должно быть принято на официальной встрече ОПЕК 30 ноября в Вене.