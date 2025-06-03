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Глава Минэнерго предупредил об опасностях одностороннего подхода к энергетическому переходу

Глава Минэнерго предупредил об опасностях одностороннего подхода к энергетическому переходу Глава Минэнерго предупредил об опасностях одностороннего подхода к энергетическому переходу
Энергетика
3 июня 2025 г. 10:12
Глава Минэнерго предупредил об опасностях одностороннего подхода к энергетическому переходу

Односторонний подход к энергетическому переходу может создать серьезные риски учитывая, что надежность поставок нефти и газа продолжает иметь жизненно важное значение.

Как передает Report, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на панельной дискуссии в рамках Бакинского энергетического форума.

"Обеспечение надежных поставок нефти и газа продолжает иметь жизненно важное значение. Модель, которая стремится полностью устранить углеводороды на данном этапе, нереалистична, и односторонний подход к энергетическому переходу может создать серьезные риски", - сказал он.

Министр подчеркнул, что за последние 30 лет глобальная доля углеводородов в потреблении первичной энергии изменилась лишь незначительно - всего на 5%. Сегодня углеводороды по-прежнему составляют более 80% первичного энергопотребления в США, около 90% в Китае и 70% в Европейском Союзе.

"Это показывает, что альтернативные источники энергии не заменяют традиционные, а дополняют их. Поэтому, учитывая продолжающуюся центральную роль нефти и газа в глобальном энергетическом балансе и вероятность того, что так будет и в ближайшие годы, важно, чтобы финансирование этого сектора было своевременным и не откладывалось", - отметил Шахбазов.

Министр добавил, что диверсификация источников энергии, ресурсов, торговых путей и цепочек поставок должна оставаться главным приоритетом для обеспечения устойчивой энергетической безопасности.

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Версия на английском языке Shahbazov: Unilateral approach to energy transition can pose serious risks
Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov: “Enerji keçidinə birtərəfli yanaşma ciddi risklər yarada bilər”

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