Казахстан и Беларусь начинают переговоры по поставкам нефти

Обсуждение с Минском возможных поставок нефти и нефтепродуктов может начаться в течение двух недель.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил во вторник глава минэнерго Казахстана Канат Бозумбаев.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 мая заявил, что Минск ведет переговоры по поставкам нефти из Казахстана и предлагает их активизировать. Посол Казахстана в Минске Ермухамет Ертысбаев отмечал, что Казахстан готов поставлять нефть в республику, но завизировать договоренности между Минском и Нур-Султаном должна Россия, поскольку транспортировка сырья будет идти по находящемуся на ее территории нефтепроводу.

"Пока только начало, посол приходил в министерство, он желание изъявил и все. Объемы со стороны Беларуси, какие-то пожелания есть, но технически на этой-следующей неделе приедут их представители, мы послушаем. Там не только бензин, там еще нефть", - сказал Бозумбаев журналистам.