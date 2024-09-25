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Глава Минэнерго: Казахстан получил от Германии запрос на удвоение объемов поставок нефти

Глава Минэнерго: Казахстан получил от Германии запрос на удвоение объемов поставок нефти Германия направила Казахстану запрос об увеличении объемов поставок нефти в 2,1 раза, до 2,5 млн тонн в год.
Энергетика
25 сентября 2024 г. 10:50
Глава Минэнерго: Казахстан получил от Германии запрос на удвоение объемов поставок нефти

Германия направила Казахстану запрос об увеличении объемов поставок нефти в 2,1 раза, до 2,5 млн тонн в год.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил глава Минэнерго Казахстана Алмасадам Саткалиев.

"1,2 млн планируем до конца года [поставить в Германию], есть запрос на увеличение с их стороны до 2,5 млн тонн в целом", - сказал Саткалиев.

Министр не уточнил, сможет ли Казахстан обеспечить увеличение экспорта до 2,5 млн тонн и в какие сроки.

Ранее глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна готова нарастить экспорт нефти на германский рынок.

В 2024 году казахстанская компания "КазТрансОйл" планирует отгрузить по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" для поставки в Германию до 1,2 млн тонн казахстанской нефти.

По итогам 2023 года по нефтепроводу "Дружба" в направлении Германии было транспортировано 993 тыс. тонн казахстанской нефти.

Казахстан начал поставки нефти в Германию через нефтепровод "Дружба" в рамках диверсификации маршрутов экспорта своей

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