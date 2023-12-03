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Глава Минэнерго Азербайджана примет участие в мероприятиях в рамках COP28 в Дубае

Глава Минэнерго Азербайджана примет участие в мероприятиях в рамках COP28 в Дубае Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов по приглашению главного исполнительного директора 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP28 Аднана Амина отбыл с визитом в ОАЭ.
Энергетика
3 декабря 2023 г. 17:10
Глава Минэнерго Азербайджана примет участие в мероприятиях в рамках COP28 в Дубае

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов по приглашению главного исполнительного директора 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP28 Аднана Амина отбыл с визитом в ОАЭ.

Об этом Report сообщили в Минэнерго.

Согласно информации, министр и возглавляемая им делегация 4-5 декабря в Дубае примут участие в круглом столе на полях COP28, а также в мероприятии, посвященном инвестиционным возможностям в области зеленой энергии в нашей стране, которое состоится в павильоне Азербайджана.

В рамках визита также планируется провести ряд двусторонних встреч.

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Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov BƏƏ-də COP28 çərçivəsində təşkil olunacaq tədbirlərə qatılacaq

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