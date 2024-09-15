Глава Минэнерго Азербайджана примет участие в 4-м заседании министров ОТГ

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов примет участие в 4-м заседании глав Минэнерго государств-членов и наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ), которое состоится 16 сентября в столице Кыргызстана Бишкеке.

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов примет участие в 4-м заседании глав Минэнерго государств-членов и наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ), которое состоится 16 сентября в столице Кыргызстана Бишкеке.

Об этом Report сообщили из Министерства энергетики.

Ожидается, что в ходе встречи будут обсуждаться вопросы взаимодействия в энергетической сфере между странами-членами и наблюдателями ОТГ, а также документ "Программа энергетического сотрудничества ОТГ (2023-2027)".

В рамках визита также планируется проведение министром двусторонних встреч.