О нас

Глава Минэнерго Азербайджана примет участие в 4-м заседании министров ОТГ

Глава Минэнерго Азербайджана примет участие в 4-м заседании министров ОТГ Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов примет участие в 4-м заседании глав Минэнерго государств-членов и наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ), которое состоится 16 сентября в столице Кыргызстана Бишкеке.
Энергетика
15 сентября 2024 г. 12:32
Глава Минэнерго Азербайджана примет участие в 4-м заседании министров ОТГ

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов примет участие в 4-м заседании глав Минэнерго государств-членов и наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ), которое состоится 16 сентября в столице Кыргызстана Бишкеке.

Об этом Report сообщили из Министерства энергетики.

Ожидается, что в ходе встречи будут обсуждаться вопросы взаимодействия в энергетической сфере между странами-членами и наблюдателями ОТГ, а также документ "Программа энергетического сотрудничества ОТГ (2023-2027)".

В рамках визита также планируется проведение министром двусторонних встреч.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Energetika naziri TDT enerji nazirlərinin 4-cü iclasında iştirak edəcək

Самое читаемое

Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
12 сентября 2024 г. 12:55
В некоторых регионах Азербайджана ожидается мокрый снег
В некоторых регионах Азербайджана ожидается мокрый снег
11 сентября 2024 г. 15:54
Бакинский аэропорт обратился к пассажирам в связи с Гран-при Азербайджана Формулы 1
Бакинский аэропорт обратился к пассажирам в связи с Гран-при Азербайджана "Формулы 1"
9 сентября 2024 г. 10:01
Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 37 градусов
Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 37 градусов
10 сентября 2024 г. 12:22
Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град
Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град
11 сентября 2024 г. 13:30
В регионах Азербайджана ожидается ветреная погода
В регионах Азербайджана ожидается ветреная погода
12 сентября 2024 г. 12:46
Завтра ожидается сильная магнитная буря, которая вызовет помехи в передаче радиосигналов
ФотоЗавтра ожидается сильная магнитная буря, которая вызовет помехи в передаче радиосигналов
11 сентября 2024 г. 11:07
В семи российских регионах зафиксированы атаки дронов
В семи российских регионах зафиксированы атаки дронов
10 сентября 2024 г. 03:22
В связи с Формулой-1 в Баку будут введены ограничения на движение транспорта в трех зонах
В связи с Формулой-1 в Баку будут введены ограничения на движение транспорта в трех зонах
8 сентября 2024 г. 16:49
В ряде районов Азербайджана ожидается ветреная погода
В ряде районов Азербайджана ожидается ветреная погода
9 сентября 2024 г. 09:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi